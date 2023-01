Prolongation du nucléaire: Ecolo s’oppose aux petits réacteurs nucléaires modulaires

« Nous voulons le renouvelable, Ecolo est le parti du renouvelable », a ajouté M. Nollet, en rejetant une proposition du CD&V (lui aussi membre de la majorité fédérale) en faveur d’une prolongation de 20 ans des deux réacteurs nucléaires belges les plus récents, Tihange 3 et Doel 4.

« Quand on regarde ce que coûtent ces petits réacteurs, quand on regarde les déchets qu’ils produisent, on ne voit vraiment pas l’avantage qu’il y a », a pointé M. Nollet, soulignant que ces réacteurs ne sont pas attendus avant 2045 et que « nous n’avons pas ce temps-là ».

Il a toutefois défendu la décision du gouvernement fédéral, dont Ecolo fait partie, d’accorder 100 millions d’euros au centre de recherche nucléaire SCK CEN de Mol pour mener des travaux de recherche internationale sur les petites centrales nucléaires de nouvelle génération.