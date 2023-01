Dossier intelligence artificielle, partie 7: les sommes et chiffres fous de l’IA

« En 2019, Microsoft a investi 1 milliard de dollars dans OpenAI, l’organisation de San Francisco qui a conçu ChatGPT. Et dans les années qui ont suivi, certaines sources rapportent qu’il aurait investi 2 milliards de dollars supplémentaires. Les 3 milliards de dollars ont payé les énormes quantités de puissance de calcul dont OpenAI avait besoin pour construire le chatbot. 3 milliards, c’est colossal. Et Microsoft pourrait aller plus loin encore puisque le New York Times annonce qu’un investissement supplémentaire de 10 milliards de dollars par Microsoft est en négociation »précise Baptiste Fosséprez, directeur de PEPITe, une société wallonne spécialisée en IA.Ce lancement a également permis à OpenAI de se faire remarquer du monde entier. Conséquence, en quelques mois, toutes les places financières et les investisseurs du monde entier ont essayé d’acheter des parts de OpenAI. Et une première transaction est sur le point d’aboutir, comme le signalait le Wall Street Journal la semaine dernière. Une transactions qui valoriserait OpenAI à 30 milliards de dollars. Pas mal pour une société qui était encore inconnue du grand public il y a moins d’un an.