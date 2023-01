Critics Choice Awards 2023: «Abbott Elementary» et «Better Call Saul» grands gagnants, voici le palmarès complet

« Everything Everywhere All at Once » était en tête des nominations côté films avec 14 nominations. Côté télévision, c’est « Abbott Elementary » qui en avait le plus, avec six nominations. Voici le palmarès.

Cinéma

Meilleur film : « Everything Everywhere All at Once »

Meilleur réalisateur : Daniel Kwan et Daniel Scheinert, « Everything Everywhere All at Once »

Meilleur acteur : Brendan Fraser, « The Whale »

Meilleure actrice : Cate Blanchett, « Tár »

Meilleur acteur dans un second rôle : Ke Huy Quan, « Everything Everywhere All at Once »

Meilleur actrice dans un second rôle : Angela Bassett, « Black Panther : Wakanda Forever »

Meilleur espoir : Gabriel LaBelle, « The Fabelmans »

Meilleure distribution : « Glass Onion : A Knives Out Mystery »

Meilleur scénario original : Daniel Kwan et Daniel Scheinert, « Everything Everywhere All at Once »

Meilleur scénario adapté : Sarah Polley, « Women Talking »

Meilleur photographie : Claudio Miranda, « Top Gun : Maverick »

Meilleure direction artistique : Florencia Martin and Anthony Carlino, « Babylon »

Meilleur montage : Paul Rogers, « Everything Everywhere All at Once »

Meilleurs costumes : Ruth E. Carter, « Black Panther : Wakanda Forever »

Meilleurs maquillage et coiffure : « Elvis »

Meilleurs effets visuels : « Avatar : The Way of Water »

Meilleur comédie : « Glass Onion : A Knives Out Mystery »

Meilleur film d’animation : « Guillermo del Toro’s Pinocchio »

Télévision

Meilleure série dramatique : « Better Call Saul »

Meileur acteur dans une série dramatique : Bob Odenkirk, « Better Call Saul »

Meilleure actrice dans une série dramatique : Zendaya, « Euphoria »

Meilleur second rôle masculin dans une série dramatique : Giancarlo Esposito, « Better Call Saul »

Meilleur second rôle féminin dans une série dramatique : Jennifer Coolidge, « The White Lotus »

Meilleure série comique : « Abbott Elementary »

Meilleur acteur dans une série comique : Jeremy Allen White, « The Bear »

Meilleure actrice dans une série comique : Jean Smart, « Hacks »

Meilleur second rôle masculin dans une série comique : Henry Winkler, « Barry »

Meilleur second rôle féminin dans une série comique Sheryl Lee Ralph, « Abbott Elementary »

Meilleure série limitée : « The Dropout »

Meilleur téléfilm : « Weird : The Al Yankovic Story »

Meilleur acteur dans une série limitée ou un téléfilm : Daniel Radcliffe, « Weird : The Al Yankovic Story »

Meilleure actrice dans une série limitée ou un téléfilm : Amanda Seyfried, « The Dropout »

Meilleur second rôle masculin dans une série limitée ou un téléfilm : Paul Walter Hauser, « Black Bird »

Meilleur second rôle féminin dans une série limitée ou un téléfilm : Niecy Nash-Betts, « Monster : The Jeffrey Dahmer Story »