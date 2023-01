Le Circus Brussels Padel Open/trophy Belfius est de retour à Bruxelles

C’est par communiqué que les organisateurs ont annoncé la nouvelle. « C’est avec plaisir que nous vous retrouverons pour cette 2e édition du plus beau tournoi indoor au monde, l’étape belge du championnat du monde du WPT réunissant les 200 meilleur(e)s joueurs/ses du monde », énoncent-ils.

« Vous pourrez vous procurer des tickets en exclusivité pendant un mois à partir du 16 janvier via l’ambassadeur de votre club ou de votre magasin de padel. Chaque ambassadeur aura un code personnel qui vous donnera droit à 10 % de remise sur le prix du ticketing général.

de videos

Avec plus de 350 clubs partenaires nous avons réussi à réunir une grande partie des clubs et magasins du pays afin de promouvoir ce Circus Brussels Padel Open. L’action se déroulera du 16 janvier au 16 février avec tous les clubs ou magasins partenaires ».

Voici la suite du communiqué

Pour y participer vous devrez :

· Contacter votre club ou magasin local

· Demander s’il y a un ambassadeur du « Circus Brussels Padel Open »

· Recevoir le code promo de 10 % (pex BPOAMBXXX00)

· Vous rendre sur brusselspadelopen.be

· Acheter vos tickets grâce au code

· Venir à la Gare Maritime de Tour & Taxis en avril pour profiter de ce spectacle unique en Belgique.

N’oubliez pas que vous aurez accès gratuitement au cours nº2, au village padel et aux apéros/soirées du fameux et réputé Knokke Out. La gare maritime est le joyau de Tour&Taxis et est la plus grande construction en bois d’Europe avec ses 15.000m2 qui a gagné de nombreux prix dans le monde dont celui de la meilleure restauration par le prestigieux Mipim à Cannes. Vous pourrez aussi faire un tour au fameux Food Market et y déguster des plats préparés par des chefs étoilés Michelin.

Nous attendons 50.000 visiteurs donc ne ratez pas le second plus gros événement sportif indoor de Belgique.

Plus d’informations ici : https ://brusselspadelopen.be/circus-brussels-padel-open-is-back/

Rendez-vous sans plus tarder dans votre club préféré et profitez de notre offre exclusive.

Pour toutes questions, contactez hello@sportero.be