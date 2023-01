Bonne nouvelle: la facture énergétique des ménages au plus bas depuis des mois

Pour le gaz naturel, la baisse est encore plus importante. Ceux qui concluent un contrat en janvier paieront une facture annuelle estimée à 2 450,93 euros. Cela représente une économie de près de 629 euros par rapport à la facture annuelle estimée en décembre.

Pour l’électricité, il s’agit du niveau de prix le plus bas depuis juillet ; pour le gaz naturel, du prix le plus bas depuis juin. La facture annuelle estimée pour l’électricité en janvier est à peu près la même que celle de janvier de l’année dernière, pour le gaz naturel le prix annuel est même inférieur au niveau d’il y a un an. Par rapport aux prix pratiqués avant la crise énergétique, la facture des ménages reste toutefois très élevée.