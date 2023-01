«J’avais envie de mourir»: Adeline Toniutti («Star Academy») revient sur l’enfer qu’elle a vécu avec son compagnon violent dans «Sept à Huit» sur TF1 (vidéo)

Un drame pour Adeline Toniutti, alors chanteuse lyrique : « J’ai fait de l’anorexie, j’avais envie de mourir, je perds le sens de ma vie vraiment, je me sens très handicapée parce que quand je parle, j’entends une voix qui n’est pas moi. À ce moment-là, je n’ai plus de travail, plus d’avenir, plus de revenus. »

Vient s’ajouter la violence de son compagnon de l’époque : « Au début, il me rabaisse. Il me dit : ’Tu ne sers à rien, tu ne travailles pas, en plus, tu fais la pute quand tu sors’. Après, c’est une première gifle. Un jour, il est rentré du travail et moi, j’étais à la maison évidemment, et il a tourné la serrure. Il était fâché, j’avais mal mis les couverts sur la table et je me suis pris une tarte dans le visage. Je savais bien que ce n’était pas normal, mais j’étais tellement affaiblie, et puis il avait l’air pas bien. Et puis, ça a recommencé encore et encore. » Une double peine pour l’artiste : « En fait, les gens pensent que je maigris parce que je n’ai plus de voix, mais je maigris parce que je n’ai plus de voix, ni de voie. Je ne sais plus où aller. »