Année record pour la Fondation Pairi Daiza : plus de 700 reptiles recueillis en 2022

« Le nombre de sauvetages baissera et les mentalités changeront », espère Pascal Dortu pour l’avenir.

Parmi les spécimens sauvés, on dénombre 598 tortues, 75 serpents, 67 lézards et un caïman. La plupart d’entre eux arrivent dans un état précaire, le refuge leur prodigue alors les soins adaptés. « Ceux dont l’espèce est menacée peuvent, si leur état de santé le permet, intégrer un programme de reproduction et contribuer ainsi à la conservation de leur espèce », précisent les équipes du parc. Ces reptiles ont été abandonnés par leurs propriétaires ou confisqués par les autorités, en vertu de l’arrêté ministériel du 21 février 2021 encadrant leur commercialisation et leur détention.