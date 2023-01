Procès des attentats à Bruxelles: début d’audience après une remarque sur des bavardages entre Abrini et Abdeslam

Depuis le box, chaque accusé a répondu à la question de savoir s’il avait subi une fouille à nu avec génuflexion au moment de son extraction de la prison. Chacun a répondu par l’affirmative, sauf Mohamed Abrini et Osama Krayem qui ont refusé de s’exprimer.

Le procès des attentats à Bruxelles et Zaventem du 22 mars 2016 a repris lundi devant la cour d’assises de Bruxelles, délocalisée au Justitia à Haren. La présidente de la cour, Laurence Massart, a commencé, à la demande d’un avocat de la défense, par interroger les accusés pour savoir s’ils avaient subi une fouille à nu avec génuflexion le matin-même.

Ali El Haddad Asufi a ajouté qu’il avait été «brutalisé, précisant que les policiers l’avaient «plaqué contre un mur» et lui avaient «tordu les bras».

L’accusé Mohamed Abrini a alors demandé, comme d’habitude, s’il pouvait changer de place dans le box pour s’assoir à côté de Salah Abdeslam. La procureure fédérale Paule Somers a fait remarquer que les bavardages entre Abrini et Abdeslam gênaient les procureurs et les empêchaient de suivre les débats.

«Je suis juste devant eux et je n’entends rien», a insisté l’avocate de Mohamed Abrini, Me Laura Pinilla. Laurence Massart a également dit ne pas entendre de discussions entre les deux accusés et les a autorisés à s’assoir côte à côte en guise de «dernière expérience».