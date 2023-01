Alerte job: Walibi à la recherche de 600 saisonniers et étudiants pour 2023!

Walibi Belgium

« Le but premier du Walibi Job Days – qui aura lieu les 25 janvier et 1er février dès 18h – est de rapidement rencontrer un maximum de personnes intéressées par un emploi à Walibi ou Aqualibi et de leur offrir de plus amples informations sur la vie dans notre entreprise », explique Antoine Stasse, manager des ressources humaines des deux parcs wavriens.

« Cet événement virtuel est aussi une occasion unique pour rencontrer les différents responsables d’équipes. Les inscriptions vont bon train : le premier jour affiche déjà complet avec plus de 1.000 inscriptions ! Il est cependant toujours possible de s’inscrire à la session du 1er février via notre site www.walibi.be. Si vous êtes déjà convaincu de vouloir travailler à Walibi, vous pouvez aussi postuler directement pour la fonction de votre choix en cliquant sur l’onglet ‘Jobs’ », poursuit-il.

Les compétences requises

La satisfaction du visiteur, le sens de l’accueil et du service sont les maitres-mots à Walibi. Le parc accorde dès lors une importance particulière aux profils accueillants, dynamiques, bienveillants et responsables. Une expérience dans le tourisme ou dans un autre parc d’attractions n’est cependant pas un prérequis car tout saisonnier bénéficiera d’une formation gratuite et certificative sur les métiers d’accueil du tourisme et du loisir, organisée en collaboration avec le Forem.

L’ouverture du parc Walibi prévue pendant les vacances de Noël 2023 offre également de belles perspectives. « Notre recrutement se poursuit tout au long de la saison », souligne Antoine Stasse. « Nous renforçons nos équipes notamment lors de la période estivale ou à Halloween, les grands temps forts de l’année. Cette année, nous prévoyons également une ouverture à Noël. Nous pourrons dès lors proposer des contrats pour cette nouvelle période d’ouverture. »