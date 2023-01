«Elle m’est tombée dessus»: Jenifer propulsée contre Lorie lors du concert des Enfoirés, elles réagissent (vidéo)

Ce week-end, les Enfoirés étaient réunis pour une série de concerts à Lyon. Un spectacle qui fera, comme chaque année, l’objet d’une diffusion en télévision sur TF1, pour davantage soutenir les Restos du Cœur.

Sur les réseaux sociaux, les personnes présentes ont partagé quelques vidéos du concert. On peut notamment voir Jenifer et Lorie sur une sorte de plateforme qui se déplace. Un peu trop brusquement d’ailleurs puisque Jenifer a fini par tomber sur Lorie. On entend d’ailleurs un « Aïe » de Jenifer.