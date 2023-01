Temps Danses Urbaines à Fleurus est en plein travaux pour retaper l’ancien moulin de la Guinguette

L'an passé, Temps Danses Urbaines quittait le gymnase de l'Athénée Royal de Gilly pour s'installer dans l'ancien moulin de la Guinguette. Au rez-de-chaussée, une première salle est consacrée davantage aux pratiques urbaines. Une autre, à l'étage, est aménagée à destination des disciplines plus classiques. Lors d'une journée portes ouvertes, dimanche, consacrée aux prestations des élèves dans diverses disciplines chorégraphiques, le public pouvait constater l'avancement des travaux portant sur les luminaires, les installations électriques, le plafonnage,...

Le bar et l'espace d'accueil ont été réaménagés et agrandis. Plusieurs murs ont été cassés. La toiture a été réparée. Des problèmes d'infiltration ont été réglés. Un premier crowdfunding a permis de récolter la somme de 13.000 euros. « Tout n'est pas terminé et nous sommes toujours à la recherche de partenaires et de travaux pour financer la suite des travaux. Il est difficile de dire quand aura lieu l'inauguration officielle, en septembre 2024 si tout va bien », signale Camille L'Hoost, chargée de communication. Temps Danses Urbaines compte actuellement 113 membres. Lancée en 2006 par Mona Lisa Maglio et Rachid Esserhane, l'école s'est spécialisée en danses urbaines (hip-hop, ragga, breakdance, pop lock, waacking, house dance),...