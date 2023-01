Salon de l’Auto: plus de 200.000 crédits à la consommation accordés en 2022 pour l’achat d’un véhicule

Les 96.000 prêts destinés à l’achat d’un véhicule neuf, quant à eux, représentent 2 milliards d’euros sur ce montant global. Le financement a souvent concerné des nouveaux véhicules électriques et hybrides rechargeables, remarque l’UPC.

« Le nombre croissant de crédits à la consommation accordés pour l’achat de véhicules écologiques ne nous surprend pas », commente Bart Vervenne, président du conseil d’administration de l’UPC. Selon lui, « le marché des solutions de mobilité durable est en pleine croissance et de plus en plus de prêteurs proposent des crédits intéressants destinés spécifiquement à ce segment de marché ».