Joris Kayembe (SC Charleroi): «Il y a eu un beau coup de gueule du coach à la pause»

Le visage radieux, Joris Kayembe ne pouvait cacher sa satisfaction juste après cette deuxième victoire consécutive. La première au Mambourg depuis le 30 octobre 2022, contre l’Antwerp. « Ça fait vraiment plaisir, on se devait de se racheter. Notre première période n’était pas très bonne, mais le plus important était de gagner. Tout simplement », posait le piston gauche du RCSC. Après 45 premières minutes de piètre facture, le Sporting a relevé victorieusement la tête dans le deuxième acte. « Il y a eu un beau coup de gueule du coach à la pause. Mais ça nous a bien motivés pour la deuxième période. Nous sommes restés très calmes, car nous savions que nous avons les qualités pour faire la différence. Nous sommes très heureux d’avoir réussi à renverser ce match. Avant, on perdait ce genre de rencontre. Avec le nouveau coach, ça se passe super bien. Il nous demande d’afficher un certain état d’esprit, une certaine mentalité sur le terrain. On le fait bien. Puis, on a aussi besoin des supporters, qu’ils nous poussent même si ce n’était parfois pas facile. On remarque qu’il y a une belle sérénité qui s’installe dans le groupe. »

Avant d’affronter un infernal triptyque (Gand-Bruges-Union SG), les Zèbres ont fait le plein de confiance. « On voulait enchaîner pour se donner un peu d’air. Maintenant, on va prendre ces trois matches comme les précédents », dit Kayembe. « Les Playoffs 2 ? Nous, les joueurs, avons envie de signer les meilleurs résultats pour remonter au classement. On sait qu’on est une bonne équipe. On veut jouer le plus haut possible. Mais, pour l’instant, le coach met surtout l’accent sur le fait qu’il faut enchaîner le maximum de victoires… puis on verra où ça nous mènera. »