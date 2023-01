Risques d’inondations mineures en Flandre, une stabilisation attendue en Wallonie

En Flandre, certains cours d’eau risquent de sortir de leur lit, mais l’Agence flamande de l’environnement (VMM) ne prévoit pas d’inondations « critiques » pour ce lundi.

Dans le sud du pays, la Haute Meuse (amont et aval), le Viroin, la Haute Sambre, l’Ourthe inférieure, la Basse et Haute Lesse, la Basse Semois, la Chiers et la Haute Semois et leurs affluents sont toujours en phase de pré-alerte de crue.