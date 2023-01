Judo: Sami Chouchi monte de catégorie

Longtemps, il a espéré prendre le dessus et se hisser comme premier Belge dans la catégorie des moins de 81 kg pour pouvoir enfin accéder à son rêve olympique – puisque contrairement aux autres épreuves, les JO ne tolèrent qu’un seul judoka par pays. Mais, à 18 mois des Jeux de Paris 2024, Sami Chouchi s’est fait une raison. Malgré son niveau qui, dans n’importe quelle autre catégorie, l’expédierait dans la capitale française, le nº 6 mondial se retrouve coincé à distance respectable de Matthias Casse, confortablement installé dans le fauteuil de nº 2 avec 4.000 pts d’avance sur lui. Du coup, pour forcer sa chance, il a décidé de « monter » en moins de 90 kg. Le choix de la raison.

Agé de 29 ans, Chouchi s’était donné le Masters de Jérusalem, fin décembre, comme ultime échéance pour voir s’il pouvait espérer refaire une partie de son retard sur Casse, et ce, à l’issue d’une saison de très bonne facture, où il avait terminé 3e aux Grands Chelems de Paris et de Tel-Aviv et à l’Euro de Sofia. Mais là comme lors de cette dernière compétition et comme aux Mondiaux de Tachkent, l’Anversois a terminé plus haut que lui en finissant 3e là où lui n’a décroché qu’une 5e place. Il était donc temps d’agir.

Après avoir longuement pesé le pour et le contre, il a décidé, en accord avec sa direction technique, de passer en moins de 90 kg à l’heure d’attaquer l’année 2023. Il effectuera ses premiers pas dans sa nouvelle catégorie de poids le week-end des 27, 28 et 29 janvier au Grand Prix du Portugal, avant de remettre ça lors des Grands Chelems de Paris (4 et 5 février) et de Tel-Aviv (16, 17 et 18 février). Des compétitions où il aura le désavantage de ne pas être tête de série et à l’issue desquelles il tirera un premier bilan.

Ce n’est pas la première fois que Sami Chouchi change de catégorie. En 2016, après avoir manqué la qualification pour les JO de Rio en moins de 73 kg au bénéfice de Dirk Van Tichelt (qui allait y décrocher une superbe médaille de bronze), il avait choisi de passer chez les moins de 81 kg à la reprise des entraînements après une opération à l’épaule suite à une grave blessure survenue lors du tournoi de Paris, en février.