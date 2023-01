Il y a quelques années, John avait gagné 10 millions à la loterie: voici pourquoi il est fauché aujourd’hui

En 10 ans, à cause de son premier investissement… il se retrouve fauché. Selon lui, c’est la faute de son ancien associé Dominic Keane, qui l’a convaincu d’investir dans Livingston. Après coup, John a décidé de le poursuivre en justice, mais il a perdu. « Je sais qu’aux yeux de la loi, personne n’est à blâmer pour avoir perdu mon argent… mais je sais qui je blâme. J’ai donné mon argent à Dominic Keane et maintenant il a disparu et je n’ai plus rien. Si je ne l’avais jamais rencontré, je serais toujours assis sur environ 5 millions de livres à la banque et j’aurais été assez heureux pour profiter d’une belle vie. J’avais les Ferrari, les vêtements de marque et les vacances de luxe, j’avais tout ce dont j’avais rêvé et plus encore. Maintenant, je m’inquiète de savoir comment payer les courses. Les voitures sont toutes parties, les vacances sont des souvenirs – tout a disparu avec ce seul coup de téléphone de mon pote », confiait-il.