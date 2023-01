Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nicolas s’est lancé il y a cinq mois. Aujourd’hui, il parvient à produire 100 kg de pellets en une heure. « J’ai commencé à me renseigner suite à la hausse des prix », explique-t-il. « À un moment, la palette de pellets pouvait coûter 800 euros, ce n’était plus possible. »

Il a alors découvert un groupe Facebook « Fabrication de pellets ». Si l’initiative est française à la base, on voit de plus en plus de Belges s’y intéresser. Aujourd’hui, près de 15.000 personnes ont rejoint le mouvement. Parmi eux, certains produisent, d’autres se renseignent.

8.000 € pour la machine

Comme beaucoup, Nicolas s’est d’abord procuré une machine sur Aliexpress.