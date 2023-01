Chantier de la gare de Mons: voici l’avancement des travaux… vus d’en haut! (vidéo)

Il ne reste plus que quelques mois à attendre avant que la gare de Mons, en travaux depuis plus de 10 ans, soit enfin mise en service. Depuis environ deux ans, le chantier semble enfin avoir repris à un bon rythme, après plusieurs années en suspens.

Il y a quelques mois, la CEO de la SNCB, Sophie Dutordoir, était interrogée concernant le chantier. Elle indiquait vouloir voir le bout des travaux « ASAP », le plus vite possible. « Mons aura une belle gare, d’une qualité architecturale certaine, tout comme Liège et je ne vais certainement pas arrêter le chantier pour cause budgétaire », expliquait-elle.