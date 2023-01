Dans les coulisses du Sporting de Charleroi: clap 150 pour Damien Marcq, succès pour les U23 qui ont découvert Okumu

Menés pour la deuxième semaine de suite, les Zèbres sont parvenus à retourner une nouvelle fois la situation ce dimanche soir contre le Cercle de Bruges. Outre ce succès capital, voici les autres nouvelles en provenance du Sporting de Charleroi.

Marcq : le Boulonnais a disputé son 150e match avec le maillot carolo ce dimanche soir.

Onze : Felice Mazzù a lancé le même onze qu’une semaine plus tôt à Eupen.

Choix : outre Chiacig – qui n’était pas sur la feuille de match –, Morioka, Andreou et Patron sont restés sur le banc toute la rencontre.

Assistance : 4.073 supporters étaient présents au Mambourg face au Cercle.

U23 : les joueurs d’Abder Ramdane se sont imposés face à Mandel United ce samedi soir grâce à un but de De Moerloose et se donnent un peu d’air en bas de tableau. Petkevicius – sorti après 38 minutes suite à un coup direct –, Knezevic, Bessilé et Van Cleemput (70 minutes) ont participé à ce succès, tout comme Okumu, qui a – comme annoncé – rejoint le Sporting pour renforcer la N1 carolo en provenance des U21 de Beveren.

Lire aussi Succès du Sporting de Charleroi B contre Mandel United en N1 : les Zébrions quittent la zone dangereuse

Super League : malgré la lourde défaite au Standard ce week-end (5-0), une bonne nouvelle était venue des rangs carolos. Perrine Balant a été élue joueuse du mois de décembre. C’est la première fois qu’une Zébrette remporte ce titre.