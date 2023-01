Un Chinois écrit l’Histoire à l’Open d’Australie où Tsitsipas et Nadal se hissent au deuxième tour

Stefanos Tsitsipas a franchi le cap du premier tour de l’Open d’Australie de tennis, premier tournoi du Grand Chelem de la saison, lundi à Melbourne.

Sur la Margaret Court Arena, le Grec, 4e mondial et tête de série N.3, s’est imposé en trois sets 6-3, 6-4, 7-6 (8/6) face au Français Quentin Halys (ATP 61) en 2 heures de match.

Au deuxième tour, Tsitsipas, demi-finaliste à trois reprises à Melbourne, affrontera le vainqueur du match entre l’Allemand Yannick Hanfmann, 128e mondial et issu des qualifications, et l’Australien Rinky Hijikata, 169e mondial et bénéficiaire d’une invitation.

Tenant du titre, Rafael Nadal perd un set

Tête de série numéro 1 en l’absence de son jeune compatriote Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial, Rafael Nadal a franchi le cap du premier tour de l’Open d’Australie qui a débuté lundi à Melbourne.

Tenant du titre, l’Espagnol, 2e mondial, a disposé en quatre sets du jeune Britannique de 21 ans, Jack Draper, 38e à l’ATP, qu’il a battu 7-5, 2-6, 6-4 et 6-1 en 3 heures et 41 minutes de jeu.

Le Majorquin, vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem – dont deux fois l’Open d’Australie – dans sa carrière, jouera au deuxième tour contre l’Américain Mackenzie Mcdonald (ATP 65), victorieux de son côté de son compatriote Brandon Nakashima (ATP 49) à l’issue d’un long duel en cinq sets 7-6 (7/5), 7-6 (7/1), 1-6, 6-7 (10/12) 6-4. La partie a duré là un peu plus de quatre heures (4h02).

Shang Juncheng écrit l’Histoire à 17 ans

Shang Juncheng est devenu le premier joueur de tennis chinois de l’histoire à passer le premier tour de l’Open d’Australie, première levée du Grand Chelem, depuis le début de l’ère Open en 1968 lundi à Melbourne.

Issu des qualifications, Juncheng, 17 ans et 194e mondial, s’est imposé en quatre sets 6-2, 6-4, 6-7 (2/7), 7-5 contre l’Allemand Oscar Otte (ATP 74) lundi sur le court N.13.

Plus jeune joueur présent dans le tableau final à Melbourne, Juncheng imite ainsi l’actuel N.1 mondial Carlos Alcaraz qui avait aussi 17 ans lorsqu’il avait passé le premier tour de l’Open d’Australie après être sorti des qualifications en 2021.

Au deuxième tour, le Chinois affrontera l’Américain Frances Tiafoe, 17e mondial et tête de série N.16, qui a battu l’Allemand Daniel Altamaier (ATP 92) en quatre sets 6-3, 6-3, 6-7 (5/7), 7-6 (8/6) au premier tour.