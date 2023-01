Jean-Yves Verreydt accusé du meurtre de Philippo Alicardi: «Je me sentais pris au piège, je voulais juste faire peur»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Avec ses longs cheveux tressés et sa barbe fleurie, Jean-Yves Verreydt, 49 ans, a le physique imposant d’un homme des bois : on l’imagine plus avec une chemise de bûcheron sur le dos qu’avec son training noir Adidas. Quand il s’exprime, les mots sortent d’ailleurs de sa bouche saccadés comme éjectés d’une scie circulaire : pas facile de le comprendre… Il faut dire que lors des faits qui lui sont reprochés, il a perdu sa prothèse dentaire, ça n’aide pas.

Un passé difficile

L’homme n’a pas un passé facile : il n’a pas connu son père, a vécu avec un beau-père violent avant de se retrouver en famille d’accueil puis de voler de ses propres ailes. Son parcours est émaillé de séjours de prison, les premiers pour désertion, les autres pour des bagarres et des vols. Ses compagnes successives en ont profité pour couper les ponts : s’il a plus ou moins renoué aujourd’hui des contacts téléphoniques avec sa fille aînée, il n’a quasiment jamais vu sa cadette, qui n’a qu’une dizaine d’années. « Je ne vais pas facilement vers les autres, je n’ai pas eu beaucoup de relations féminines », explique-t-il, presque en s’excusant. En décembre 2020, Verreydt était SDF depuis un an environ : il logeait dans une tente installée sur le site de Verlipack à Jumet et vivait des colis alimentaires fournis par la Croix Rouge…