Eliabeth Moss («Invisible Man»): «Ce film m’a épuisée!» La star de « La servante écarlate » est épatante dans ce thriller d’horreur, que diffuse aussi AB3 ce jeudi 19 janvier. Isopix

Par Jean-Philippe Darquenne

Même si sa carrière a démarré il y a plus de trente ans – et elle en a seulement 40 ! –, Elisabeth Moss est tombée dans l'œil du grand public partout dans le monde grâce à la série « Mad Men » (2007-2015), qui, pour rappel, se passe dans les années 60. Elle y est Peggy Olson, jeune femme d'abord secrétaire dans une grande agence de publicité new-yorkaise, mais qui ne tarde pas à prendre du galon et à devenir rédactrice, un poste jusque-là réservé aux hommes. Dans « La servante écarlate », série beaucoup plus noire (diffusée chez nous sur la Trois), où elle s'est déjà donnée corps et âme pendant cinq saisons, l'indestructible June, qu'elle incarne, cherche à briser les codes terrifiants d'une société totalitaire où les femmes sont réduites à l'état de domestiques ou de ventres pour des couples de l'élite qui ne peuvent procréer. L'actrice dit qu'elle n'a jamais rien tourné pour des raisons alimentaires, et a clairement choisi ses derniers rôles dans un but précis : montrer des femmes fortes, qui ne lâchent rien. Dans le thriller « Invisible Man », qui a eu la malchance de sortir en salle fin février 2020, donc juste avant le confinement, elle est Cecilia, une femme obligée de se dépasser pour affronter un monstre. En l'occurrence son ex-amant, qui s'était apparemment suicidé, mais revient, invisible, pour lui faire vivre un enfer.

Bientôt sur un terrain de… foot Ce film, qu’on peut qualifier d’horrifique, a été réalisé par l’Australien Leigh Whannel, scénariste des « Saw » et d’« Insidious ». Pour son « Invisible Man », il s’est évidemment inspiré du livre écrit en 1897 par H.G. Wells – adapté à plusieurs reprises à l’écran – et en a fait une version #MeToo. Et en cela, il a été bien aidé par une Elisabeth qui l’a supplié de la mener au bout d’elle-même. « La servante écarlate me vide émotionnellement et mentalement, mais sur ce film, je me suis malmenée psychologiquement et physiquement. A la fin, j’étais épuisée. Un truc de fou. »

Les inconditionnels de « La servante écarlate » le savent : la série est sur le point de s’achever. Sa sixième saison, dont le tournage démarrera au printemps, sera la dernière. Elisabeth doit voir venir cette fin avec un sentiment mêlé de tristesse et de soulagement. Car elle l’a souvent dit : le rôle de June, et le climat de la série, inspirée du roman de Margaret Atwood, ne sont pas des plus légers… En avril de l’année dernière, on l’a retrouvée tête d’affiche d’une série d’Apple TV+, « Shining Girls », qui n’est pas non plus des plus marrantes. A croire que c’est ce qu’elle aime ! Dans cette fiction, elle est Kirby, archiviste d’un grand journal de Chicago qui, des années auparavant, a été brutalement attaquée et laissée pour morte. Toujours traumatisée, elle n’en est pas moins décidée à retrouver son agresseur… A nouveau, sa prestation a été encensée par le public et les critiques, et la série a été des mieux reçues.