Procès des attentats à Bruxelles: des traces ADN de tous les accusés, sauf Salah Abdeslam, retrouvées dans la planque rue Max Roos à Schaerbeek

Le labo n’a pu pénétrer dans l’appartement que peu après 23h le jour des attentats, après que la DSU (unités spéciales de la police fédérale) et le SEDEE (Service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs) ont pu sécuriser l’habitation.

Entre-temps, plusieurs pièces ont déjà été remises au labo : un GSM Nokia trouvé plus tôt dans la chambre à coucher et des boîtes de GSM vides. Sur ces pièces, l’exploitation ADN et la recherche de traces papillaires ne donnent rien, mais il en va autrement pour l’analyse des deux cartons de poubelle Brabantia trouvés dans la rue. L’un d’entre eux contient des mouchoirs usagés. L’analyse ADN de ceux-ci permet de mettre en évidence les profils d’Ibrahim El Bakraoui et Najim Laachraoui. L’analyse d’un gobelet en plastique fait ressortir celui d’Ali El Haddad Asufi. La recherche de traces papillaires sur une boîte de boulons vides retrouvée dans la première poubelle fait ressortir le profil d’Osama Krayem.