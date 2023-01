«Beau geste»: Papy Lescure fait de la résistance avec une nouvelle émission sur France 2

Une semaine après la suppression de « Passage des arts », l’émission culturelle de Claire Chazal, le programme de remplacement débarque déjà à l’antenne. « Beau geste » se présente comme un magazine consacré plus spécifiquement au 7e Art et entend prendre le pouls du cinéma en allant là où ça se passe : sur les tournages, les avant-premières, dans les festivals, en France comme à l’étranger, en abordant aussi bien les films intimistes que les comédies populaires. De quoi, espère-t-on, donner un coup de pouce aux exploitants de salles obscures alors que le public traîne toujours des pieds pour revenir dans les cinémas, hormis pour les films-événements comme « Avatar 2 » ou la suite de « Top Gun ».

Pour mener à bien cette vaste mission de reconquête du public, France2 n’a pas fait appel à n’importe qui, puisque le programme est présenté par Pierre Lescure. Celui qu’on retrouve aussi tous les jours comme chroniqueur dans l’excellente émission « C à vous » sur France 5 est il est vrai un des piliers du cinéma en France. Il est le cofondateur de Canal+, dont il a été le Pdg de 1994 à 2002. Il a ensuite été le président du Festival de Cannes de 2014 à 2022. Et, sur un plan plus personnel, il peut se targuer d’avoir eu deux des plus grandes icônes du 7e Art hexagonal dans ses bras puisqu’il a été le compagnon de Catherine Deneuve et de Nathalie Baye !