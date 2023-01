Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le successeur de Roberto Martinez n’est toujours pas connu et le chantier de reconstruction qui l’attend promet d’être ardu. Même si, contrairement à Eden Hazard, ils n’ont pas décidé d’arrêter avec les Diables, Jan Vertonghen (36 ans en avril) et Toby Alderweireld (34 ans en mars), les tauliers de la défense sont proches, de la fin de parcours en sélection.

Bonne nouvelle pour le futur coach national : Arthur Theate ne cesse de monter en puissance à Rennes. Dernière preuve en date, ce dimanche soir, face au PSG. Certes, Kylian Mbappé n’est monté au jeu qu’à la 56e minute mais Lionel Messi et Neymar ont, eux, disputé toute la rencontre. Aucun d’eux -ni aucun Parisien d’ailleurs- n’a trouvé la faille, au contraire des Rennais, victorieux 1-0. Theate a même été plus décisif que les membres du trio « MNM », réunis pour la première fois depuis la Coupe du monde : c’est lui qui a lancé Truffert, auteur de l’assist sur le but de Traoré. Sans négliger son boulot défensif. Au final, le PSG n’a cadré qu’un seul tir ! La dernière fois que ça était arrivé au club de la capitale en Ligue 1, c’était en février 2021, contre… Rennes.