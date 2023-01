Incendie dans des box de garages à Stembert: «Je ne suis pas sûre qu’on reconstruira des garages»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un important incendie s’est déclaré ce samedi 14 janvier, à Stembert. Dans le quartier des Linaigrettes, rue Octave Pétry, près de 60 box de garages ont pris feu. Les causes de l’incendie ne sont pas encore connues. Au niveau de la gestion des box, la société propriétaire, Logivesdre, doit décider du futur du terrain et choisir si elle reconstruit ou non de nouveaux garages.