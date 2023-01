«Tu as échangé ta Ferrari contre une Twingo»: l’incroyable troll de Gérard Piqué en réponse à Shakira (vidéo)

Les provocations ne s’arrêtent plus entre Gerard Piqué et Shakira. Quelques mois après l’annonce de leur séparation, la chanteuse colombienne a envoyé une petite pique à l’ancien joueur du Barça dans une de ses chansons. « J’étais trop grande pour toi, tu as maintenant une personne à ta taille. Tu as échangé une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio », a-t-elle chanté à son attention.

Ce à quoi Gerard Piqué n’a pas tardé à répondre. L’ancien champion du monde est d’abord apparu avec une montre Casio autour du poignet lors d’un live Twitch pour parler de sa nouvelle compétition, la Kings League… avant de s’afficher, tout sourire, au volant d’une Renault Twingo.