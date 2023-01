La soirée vire au drame à Marchienne-au-Pont: Tina fait une overdose de cocaïne et d’héroïne, son compagnon la remet au lit et la laisse mourir…

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La relation entre Tina et Faisal était assez tumultueuse, avec une consommation non négligeable de stupéfiants et d’alcool. Dans la nuit du 13 au 14 mars 2021, le couple consomme à nouveau au domicile de Faisal, à la rue de Beaumont à Marchienne-au-Pont.

Sur la table, de la poudre blanche, de la poudre brunâtre, de l’alcool… Tina sniffe cocaïne et héroïne et, sous l’effet de ce cocktail terrible, fait une lourde chute.