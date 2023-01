Il se dispute avec son épouse à Goutroux… et frappe la voisine, lui cassant ses lunettes: «C’est un complot, je ne l’ai pas touchée», assure Mohamed

Quand la victime est âgée, vulnérable et sourde comme un pot, tandis que le prévenu est « sur sa planète » parce qu’il vient de prendre ses médicaments pour ses problèmes psychologiques et qu’il n’écoute rien de ce qu’on lui dit, le juge doit déployer des trésors de patience… C’est ce qu’a fait Caroline Jamar à l’audience ce vendredi.

Un conflit de voisinage

Mohamed admet volontiers qu’il est en conflit de voisinage avec tout son quartier. « C’est pour ça que je me suis disputé avec ma femme ce jour-là: elle voulait divorcer en raison des problèmes que nous avons avec les voisins. J’étais énervé et je suis sorti pour me calmer. Plusieurs voisins étaient à l’extérieur et quelqu’un m’a attrapé par le bras… Je pense qu’ils pensaient que j’allais frapper mon épouse et voulaient m’en empêcher. Je me suis dégagé le bras et j’ai ensuite constaté que la voisine, Paulette, était au sol. Alors, j’ai appelé la police », dit-il. Les voisins ont également appelé les forces de l’ordre. Mais eux, ils ont tous vu Mohamed porter un coup de poing au visage de sa voisine et ses lunettes voler en l’air…