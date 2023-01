Pour se venger de sa grand-mère, elle lui fait payer de faux services de voyance et l’escroque de 450 euros, à Charleroi: «Elle m’avait volé ma boîte à bijoux»

Brenda en a fait une véritable vengeance personnelle. La jeune Carolo hébergeait sa grand-mère depuis quelques mois quand elle a remarqué qu’une boîte à bijoux, d’une grande valeur à ses yeux, avait disparu. Elle a concocté dès lors un plan pour lui extorquer de l’argent et un moyen assez simple lui est venu en tête : prester de faux services de voyance à sa propre grand-mère et empocher l’argent des « prestations ». Au total, on compte un préjudice de quelque 450 euros.

Cet argent était viré sur le compte de la belle-mère de Brenda, qui lui rendait ensuite l’argent. « Mais je n’étais au courant de rien. Brenda m’avait juste dit que sa grand-mère allait l’aider financièrement car elle avait des soucis », se défend Marie, la belle-mère. Une version qui est confirmée par Brenda elle-même. L’arnaque a duré huit mois, environ, jusqu’à ce que la dame âgée se rende compte de la supercherie. Plainte a été déposée et l’affaire finit devant le tribunal correctionnel de Charleroi mais, comme le veut l’expression, on lave son linge sale en famille et Brenda a commencé à rembourser sa grand-mère. « J’ai déjà versé 150 euros. Mais j’espère un effort de sa part également et j’attends qu’elle me rende ce qui est à moi », se justifie-t-elle.