Crise de l’accueil: la clinique mobile de la Croix-Rouge à Schaerbeek devient un véritable centre médical

Le 21 décembre dernier, face à la situation intenable des centaines de personnes installées dans un bâtiment de la rue des Palais à Schaerbeek, la Croix-Rouge de Belgique a ouvert une clinique mobile dans un container aménagé devant le bâtiment. À partir de ce lundi 16 janvier, la clinique mobile devient un véritable centre médical, le « Refugee medical point » (boulevard Pachéco 42), installé à côté de l’endroit où l’office des étrangers procède désormais à l’enregistrement des demandes de protection internationale. Jusqu’ici, ce centre médical était géré par Médecins sans Frontières. Plus de 900 personnes, dont de nombreux demandeurs de protection internationale qui ne se voient pas attribuer de place dans le réseau d’accueil saturé, continuent de vivre dans cet ancien immeuble de bureaux, dans des conditions d’hygiène déplorables. La clinique mobile, depuis son installation, a conduit 718 consultations, notamment pour des cas de gale, des infections respiratoires, des blessures mal soignées et autre maux typiques de la vie en rue… En moyenne, une quarantaine de personnes ont été soignées chaque jour à la clinique mobile.

Prise en charge plus globale Ce déménagement permettra d’assurer un accueil plus adapté et une prise en charge plus globale de ce public vulnérable. En effet, en plus du personnel médical composé de deux médecins et deux infirmières, l’équipe sera renforcée par un psychologue, une personne en charge de la promotion de la santé (exemple : en cas de gale, elle expliquera clairement la procédure à suivre) et des médiateurs interculturels. Toute personne en demande de soins médicaux sera acceptée au centre médical, sans aucune distinction.

« Le déménagement ne signifie pas qu’une présence médicale n’est plus nécessaire rue des Palais, que du contraire, mais cela permettra de répondre de manière plus complète et qualitative aux besoins médicaux des personnes prises en charge. Nous pourrons également procéder à un rattrapage vaccinal (diphtérie, tétanos etc.) », précise Magali Clerbaux, qui coordonne le dispositif.