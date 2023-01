Il découvre l’infidélité de sa femme à Trazegnies et la roue de coups alors qu’elle était enceinte: une peine de travail pour Kamel

Cette nuit-là, Rosa a pris des claques dans la figure mais aussi des coups de pied dans les jambes et les bras. Kamel l’a attrapée par le cou et poussée dans l’escalier. Le lendemain, alors qu’il accompagne son épouse chez la gynécologue, la victime parvient à rester un moment seule avec la praticienne et à lui dénoncer les faits. Après cette scène, Rosa a quitté le domicile conjugal pour se réfugier dans une maison maternelle. Aujourd’hui encore, elle souffre de séquelles psychologiques et fait toujours des cauchemars.

Devant le tribunal, Kamel était en aveux. Tout comme il a reconnu les menaces à l’encontre de l’amant: « Il a intérêt à compter ses dents. Et son sexe, je vais lui couper… »

La scène était inadmissible et Kamel a d’ailleurs passé 6 mois en détention préventive. Mais elle est isolée dans le parcours du prévenu qui est immédiatement passé aux aveux complets dès sa première audition. Le tribunal a estimé qu’il pouvait lui éviter un déclassement social et professionnel par le biais d’une peine de travail. Celle-ci est de longue durée, 250 heures, et si elle n’est pas effectuée sérieusement et complètement par le prévenu, elle sera automatiquement remplacée par une peine de 4 ans de prison ferme.