Pascal Vandyck, le tueur présumé de Ngô-tiêng-Hiên à Esneux, change sa version des faits et charge son frère décédé: «Maintenant qu’il est mort, je n’ai plus de raison de le couvrir»

Alors que le président de la cour l’interrogeait sur ses condamnations passées et sur sa vie marquée par de nombreuses peines de prison, l’accusé s’est montré plutôt mutique répondant par « oui » ou par « non » ou par des phrases sibyllines. Il a confirmé avoir eu un parcours fait de vols, dès l’âge de 13 ans, et de toxicomanie, notamment avec de l’héroïne à partir de 15-16 ans et dont il ne sortira jamais vraiment.

C’est lorsque les questions se sont orientées sur les faits qui lui sont reprochés que l’accusé s’est montré plus bavard. « La voiture, je l’ai prise chez madame Ngô Tiêng le 16 juillet 2020 en soirée », a-t-il reconnu, contredisant sa précédente version. « On était venus commettre un cambriolage avec mon frère. On s’est présenté à son domicile vers 21h00-22h00 et on a sonné pour voir s’il y avait quelqu’un. Elle est venue ouvrir la porte et on lui a dit de rester tranquille, elle s’est installée dans le canapé, mon frère est resté avec elle et je suis parti fouiller la maison. Quand je suis revenu je l’ai vue couchée dans le fauteuil avec le couteau dans la gorge. Mon frère m’a dit ’elle a essayé de s’enfuir et j’ai paniqué’, moi je n’ai rien entendu », a raconté Pascal Vandyck.