Les séries quotidiennes comme «Demain nous appartient» vont-elles trop loin?

Meurtres, disparitions, accidents, divorces… En cinq ans, les personnages de « Demain nous appartient » ont vécu tous les drames possibles et imaginables. Des histoires rocambolesques, qui demeurent la pierre angulaire des séries quotidiennes. Depuis la nuit des temps, les telenovelas d’Amérique latine et soap-opéras made in USA comme « Les feux de l’amour » font de cet enchaînement d’intrigues dramatiques leur marque de fabrique. L’objectif étant de ne jamais lasser.

Une tâche ardue pour des scénaristes qui travaillent sur des épisodes quotidiens d’une trentaine de minutes. Les pannes d’inspiration se font donc sentir et pour les combler, rien de tel qu’un bon vieux scénario catastrophe. La vraie difficulté est de ne pas en abuser, afin que l’histoire reste crédible. Un équilibre que peinent encore à trouver les auteurs de ces feuilletons.