«J’essayais juste d’être gentil, mais c’est devenu un cauchemar»: Omar accepte qu’une voiture se gare dans son allée, mais il l’a vite regretté

En décembre 2021, Omar Badran se fait aborder par un inconnu devant son domicile de Plymouth. Celui-ci lui demande gentiment s’il peut provisoirement occuper l’espace qui se trouve devant son garage avec sa voiture. Omar ne conduisant pas et n’utilisant donc pas cette allée, accepte d’accorder la faveur à l’individu, explique le Sun.

Mais sa générosité s’est retournée contre lui, puisque le véhicule y a traîné presque un an ! Omar est parvenu à contacter le propriétaire, mais celui-ci aurait refusé de récupérer le véhicule, évoquant plusieurs raisons. « Toute cette histoire m’a vraiment touché, de nombreuses personnes m’ont dit que j’avais été stupide, mais j’essayais juste d’être gentil », explique l’Anglais.

Une solution difficile à trouver

Une dépanneuse a fini par déplacer le véhicule, mais Omar a dû batailler pour obtenir gain de cause. En effet, les lois ne sont pas claires à ce niveau-là, et une zone grise a fait que les autorités n’ont pas été forcées d’agir. Omar a toqué à de nombreuses portes, mais bien souvent, on lui indiquait qu’ils ne pouvaient rien faire.