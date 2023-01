Antonio, 14 ans, décède après avoir été renvoyé de l’hôpital d’Hornu: «Des fautes graves et lourdes ont été commises»

Le ministère public a requis lundi devant le tribunal du Hainaut, division de Mons, la culpabilité d’un médecin urgentiste de l’hôpital Epicura Hornu, poursuivi pour l’homicide involontaire d’un adolescent âgé de 14 ans. Une suspension du prononcé de la condamnation est proposée par l’accusation. Un acquittement au bénéfice du doute a été requis contre un pédiatre et l’hôpital.

L’adolescent se sentait mal, il avait des frissons et sa température était élevée. Le médecin urgentiste lui a administré une aspirine et un anxiolytique, estimant qu’il s’agissait d’un début de grippe. Or, le jeune homme souffrait d’un syndrome Opsi, depuis qu’on lui avait enlevé la rate à l’âge de cinq ans. Il est décédé chez lui, le soir-même, d’une septicémie pneumocoque.