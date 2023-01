«Baptiste Lecaplain et ses potes»: un humoriste bien entouré sur Plug RTL

En 2012, Baptiste Lecaplain s’imposait comme la révélation française de l’humour. Son spectacle « Baptiste Lecaplain se tape l’affiche » se jouait à guichets fermés au Bataclan. À tout juste 27 ans, il obtenait son premier rôle au cinéma dans la comédie de Géraldine Nakache « Nous York ».

À la télévision, il était l’un des personnages récurrents de la série « Bref », aux côtés de Kyan Khojandi. Et pour bien terminer l’année, l’humoriste célébrait son succès en compagnie d’amis artistes, lors d’un spectacle inédit à la Cigale, baptisé « Baptiste Lecaplain et ses potes ». De Florence Foresti à Manu Payet, en passant par Alexandre Astier et même Grand Corps Malade, ils étaient nombreux à l’avoir rejoint sur scène.