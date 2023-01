Six mois de prison requis pour avoir hacké les questions du CEB: «Il a déjà été puni»

Le parquet de Namur a requis ce lundi devant le tribunal correctionnel de Namur une peine de prison de six mois et une amende de 100 euros, sans toutefois s’opposer à une mesure de faveur ou à une peine autonome de travail, à l’encontre d’un prévenu qui a dérobé et recelé les questions du Certificat d’études de base (CEB) via des manœuvres d’hacking.

Les faits ont eu lieu en juin 2018. Le prévenu était employé pour une société d’informatique qui travaillait pour l’œuvre nationale des aveugles, association qui a pour mission de traduire les questionnaires du CEB en Braille. C’est via des serveurs VPN qu’il s’est procuré les questionnaires. «Ma fille était fort anxieuse à l’approche des examens. J’ai juste voulu vérifier que les questionnaires étaient de même nature que ceux des années précédentes, disponibles pour tout le monde», s’est-il défendu.