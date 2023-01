La Love Bugs Parade va faire le Buzz

Pour la 14e année consécutive, la Love Bugs Parade revient à Autoworld, plus fun et plus festive que jamais. D’abord parce qu’il y a un anniversaire à fêter : c’est en effet au printemps 1948 que D’Ieteren signait un contrat d’importation avec Volkswagen, introduisant de ce fait la toute première Coccinelle en Belgique il y a tout juste 75 ans.

Du T1 à l’ID. Buzz

Ensuite parce que la Love Bugs Parade s’inscrit dans l’esprit de l’exposition « VW Love Bugs – The Buzz Edition » qui se tient au musée Autoworld du 4 février au 26 mars. C’est donc naturellement que la Love Bugs Parade accueillera en nombre les fameux « Bus VW ». Un Transporter de première génération (T1) ouvrira la parade, suivi par le tout récent ID. Buzz, son héritier entièrement électrique. Ensemble, ils représentent près de 72 ans de l’histoire du Bulli. Les voitures sont attendues sur l’Esplanade du Cinquantenaire devant le musée Autoworld le dimanche de la Saint-Valentin, soit le 12 février, dès 10h du matin.