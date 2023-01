Les voitures électriques bientôt interdites au Wyoming ?

C’est une histoire complètement dingue, et pourtant elle est bien réelle. Alors que l’Europe a pris la décision d’interdire les voitures thermiques d’ici 2035, un Etat américain, le Wyoming, veut interdire les voitures électriques selon le même calendrier. Une proposition parlementaire vise en effet à retirer les voitures électriques du commerce en 2035 pour protéger l’économie locale largement dépendante du pétrole et du gaz.

La menace électrique

La proposition de loi du Wyoming précise que « la production de pétrole et de gaz fait la fierté du Wyoming, crée d’innombrables emplois et assure l’équilibre économique de l’Etat. » Et le texte de poursuivre : « les voitures électriques sont difficiles à recycler, dépendent de minéraux dont l’extraction pose problème et nécessiteraient de trop coûteux investissements pour bâtir des infrastructures de recharge ». Reste à voir si cette proposition sera adoptée ou pas…