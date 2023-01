Le guide 2023 gratuit pour tout savoir sur la construction en province de Luxembourg est sorti

Se lancer dans un projet de construction ou de rénovation peut se révéler être un véritable casse-tête et soulève généralement de nombreuses questions : comment puisje financer mon projet de manière optimale ? L’entrepreneur doit-il être agréé ? À quels avantages fiscaux et primes ai-je droit ? Comment trouver un entrepreneur sérieux, fiable et qualifié ? Vous trouverez toutes ces réponses ainsi que de nombreux conseils et informations pratiques, mais également plus de 600 professionnels répertoriés selon la localité et les activités spécifiques qu’ils proposent dans le guide de construction 2023.

Travailler avec un entrepreneur membre d’Embuild, c’est s’assurer de travailler avec une entreprise en ordre d’accès à la profession toujours formée et informée des nouvelles réglementations, qui peut à tout moment s’appuyer sur notre organisation professionnelle pour obtenir un conseil ou une précision.