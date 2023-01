Des arbres plantés par des élèves de Hélécine ont été volés… une semaine après leur plantation

Tristesse et stupéfaction du côté de Hélécine, dans l’ouest du Brabant wallon. Lundi dernier, une vingtaine d’écoliers de la commune s’étaient réunis pour planter deux arbres fruitiers dans le but de favoriser le développement de la biodiversité. En pleine Semaine de l’Arbre et le jour de la Sainte-Catherine, le projet avait du sens pour ces élèves de 3e et 4e primaires.

Malheureusement, à peine quelques jours plus tard, vendredi, ces arbres avaient (déjà) disparu. Pire encore, ils ont été volés, relate la commune de Hélécine sur sa page Facebook. Là où s’érigaient les deux arbres fruitiers, il ne reste désormais qu’un tas de terre retournée...