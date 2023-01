Ce dimanche on prend l’air en famille à Habay

Prenons le temps, ensemble, d’observer, de toucher, de (re)découvrir cette nature figée par le froid. Comme le dit l’adage : « Il n’y a pas de mauvais temps, que de mauvais vêtements »…

Prenez gants et bonnets et venez avec nous vous émerveiller. Lors de cet après-midi, différentes activités vont sont proposées, profitez-en de manière libre, comme bon vous semble, en fonction de vos envies du moment. En plus d’un coin lecture, d’un atelier furoshiki, d’un espace détente et d’un bar-à-gouter, les animatrices du Centre culturel et de la bibliothèque s’entourent également de l’artiste de land art Elise Claudot et de Mattias et Aline, animateurs à Nature-Attitude.