«Nous ne sommes pas responsables…»: problème avec les votes du public, la VRT réagit à la polémique survenue lors de la présélection nationale de l’Eurovision

Ce samedi soir, lors d’une émission spéciale diffusée sur la VRT, la Belgique choisissait le représentant du pays au Concours Eurovision de la chanson 2023, qui se déroulera en mai prochain à Liverpool.

À l’issue de la soirée, c’est Gustaph et sa chanson « Because of you » qui ont été choisis, à un point près, devant le duo The Starlings. 278 points pour Gustaph, contre 277 pour The Starlings. Précisons que Gustaph a reçu davantage de points de la part du public (157) que du jury (121).