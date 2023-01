Le célèbre Youtubeur français Loris Giuliano s’est de nouveau fait remarquer sur le banc de Durbuy: le match a débuté en retard à cause de lui!

Le Youtubeur Loris Giuliano était à nouveau présent ce dimanche, lors de la défaite de Durbuy contre Rochefort en D3B. Muni d’un brassard rouge, il a voulu s’installer sur le banc durbuysien mais, à deux reprises, les arbitres l’ont prié de s’en aller. Il a dû suivre la rencontre derrière la barre comme les autres spectateurs. À cause de sa tentative de vivre le match depuis le banc comme à Libramont, la rencontre a démarré avec près de dix minutes de retard.

S’il voulait faire le buzz autour de lui, c’est réussi! - D.M.

L’homme aux 1,63 million d’abonnés sur la célèbre plateforme s’était donc déjà fait remarquer la semaine passée à Libramont.

En plus d’avoir passé tout le match sur le banc, le Français avait eu un comportement assez inopportun après la partie en allant houspiller Samuel Bodet, l’entraîneur adverse, et en frappant le téléphone d’un de nos confrères de l’Avenir qui ne faisait que son métier.

On ne sait d’ailleurs pas quel est son objectif avec le club de Durbuy, lui qui n’a aucune fonction officielle au sein du club. Mais si c’est celui de faire le buzz, c’est plutôt bien réussi car depuis une semaine, on ne parle que de lui. Or, c’est normalement pour parler football qu’on devrait suivre le club d’Ousmane Sow…