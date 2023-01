Implantation de Wonterspan dans le zoning de Blandain: «La légèreté avec laquelle IDETA a traité le dossier interpelle»

Depuis maintenant près de deux semaines, le dossier fait grand bruit dans le village de Blandain et dans les alentours. En effet, l’arrivée potentielle de la société flamande Wonterspan ne fait pas du tout l’unanimité, c’est le moins que l’on puisse écrire. « Soucieux de préserver nos villages et le droit d’y vivre sereinement, nous tenons à exprimer nos plus vives inquiétudes concernant le projet d’implantation et d’exploitation d’une société spécialisée dans la fabrication du pellet, condamnée récemment en Flandre pour pollution aux dioxines et au plomb », explique Pierre-Emmanuel Lenfant au nom du Collectif Blandain – Contre l’implantation d’un incinérateur dans le zoning Tournai-Ouest. « Si nous ne pouvons que soutenir l’installation de nouvelles entreprises, cela doit se faire dans le respect des citoyens, de leur cadre de vie et de leur environnement ».

« Quelles compensations ? Aucune ! »

Le collectif pointe IDETA comme fautif dans ce dossier. « La légèreté avec laquelle le dossier « SA Wonterspan » a été traité par l’intercommunale IDETA interpelle. Comment les responsables d’IDETA ont-ils pu valider l’idée d’implanter une unité de valorisation et co-incinération de déchets de bois dans un tissu aussi urbanisé et densément peuplé alors même que cette entreprise a été condamnée en Flandre pour pollution ? Ces mêmes responsables ont-ils pris la peine de dénombrer les écoles, institutions spécialisées (homes), le personnel d’entreprises et les particuliers potentiellement impactés en cas de pollution et autres retombées dues à un problème « technique », du fait de négligences voire pire ? Dans ce contexte, IDETA n’a-t-elle pas l’obligation de défendre l’intérêt général et pas uniquement de conforter les projets industriels ? »