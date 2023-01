Travaux de la rue du Porjet, 600 derniers mètres du Ravel et piste BMX sur la liste des réalisations 2023 d’Antoing

Le maïeur d’Antoing Bernard Bauwens a présenté ses vœux aux membres du personnel. L’un des tristes événements de l’année est bien sûr le décès inopiné de l’échevin Thierry Desmet. Le bourgmestre a proposé de faire une minute de silence en mémoire de son ancien camarade. Il a ensuite dit quelques mots sur les finances communales qui se portent bien, « même si la prudence est de mise car diverses dotations sont toujours en très forte hausse comme celles de la Zone de police du Tournaisis et du CPAS ».

Des travaux et le RAVeL

Bernard Bauwens a passé en revue les projets prévus en 2023. « Tout d’abord, la finition de la rue Wattecant. Elle est à présent terminée. Une attention toute particulière a été accordée à la mobilité douce. Il s’agit d’une zone de rencontre où tout est au même niveau, et où une bande est dédiée aux cyclistes et piétons. En raison d’une pénurie de pavés, les travaux ont, certes, duré un certain temps, mais les riverains pourront vous le confirmer : cette nouvelle voirie apporte un cachet tout particulier à cette rue, vu sa proximité avec le château et ses remparts ».