Fermeture du Fuse: le MR propose d’installer un «maire de la nuit», qui existe déjà à l’étranger

Suite à l’annonce de la fermeture du Fuse, les députés bruxellois du MR, Anne-Charlotte d’Ursel et David Weytsman, ont déposé une proposition parlementaire pour créer une fonction de « maire de la nuit ».

La situation créée par la fermeture de l’établissement liée à la gestion des nuisances «illustre à point nommé la nécessité de créer pour Bruxelles une véritable politique de la vie nocturne pour créer des environnements plus dynamiques, plus sûrs, plus inclusifs, plus accessibles. Une vision qui permettrait de concilier les besoins d’une grande capitale internationale pour développer la culture, la fête, la musique, les restaurants, les bars et boites de nuit et de l’autre côté le droit à la tranquillité et la lutte contre les nuisances sonores et le tapage nocturne», ont commenté les deux députés libéraux, dans un communiqué.