L’édition 2023 du concours «Le Doudou illustré» est lancée: à vos dessins!

Lors des éditions précédentes, les gagnants de la catégorie « Adultes et adolescents » ont vu leur œuvre devenir l’image officielle du Doudou, déclinée sur l’affiche et le T-shirt officiels de la ducasse de Mons. Les gagnants de la catégorie « Enfants », quant à eux, ont vu leur visuel rehausser le T-shirt du petit public de la corde du Petit Lumeçon.

Lire aussi voici-les-deux-dessins-qui-illustreront-le-visuel-officiel-du-doudou-2022-video

Deux catégories

La catégorie « Adultes et adolescents » est réservée aux jeunes de l’enseignement de 1e secondaire et plus ainsi qu’aux adultes. Les participants de cette catégorie ne peuvent déposer chacun qu’un seul et unique projet de visuel et chacun de ces projets ne peut avoir qu’un seul et unique auteur.