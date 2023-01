Seul 1% de la population mondiale profite de 2/3 des richesses produites: voici qui sont les «super-riches» de Belgique qu'Oxfam propose de taxer

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le forum économique mondial de Davos commence en ce début de semaine. l’ONG Oxfam a profité de cette occasion pour publier un rapport dans lequel elle fait part de ce qu’elle considère comme des dérives économiques mondiales. Le rapport met en avant la proéminence du capital sur le salaire.

Selon l’ONG, le capital représente « une manne financière beaucoup plus importante que les salaires ». Il faudrait alors augmenter la fiscalité sur le capital, en se concentrant sur le 1 % des personnes les plus riches profitant de deux tiers des richesses produites. Les « super-riches » seraient alors devenus plus riches de 300 000 € pour seulement 1894 € pour les autres.

Si une taxe concernant ces fameux riches qui font partie du pourcentage devait voir le jour en Belgique, qui devrait la payer ? Qui sont les « super-riches » de Belgique ?